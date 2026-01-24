Скидки
Российская PARIVISION вышла в финал BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

PARIVISION сенсационно пробилась в гранд-финал турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В полуфинальном матче коллектив Джами Jame Али уверенно переиграл бразильский состав FURIA Esports со счётом 2:0.

На первой карте Mirage российская команда доминировала и завершила игру со счётом 13:8. На Inferno борьба была более плотной, но PARIVISION сумела дожать соперника — 13:11.

Капитан Jame закончил серию с показателем K/D 31-19 и рейтингом 1,21. Новичок команды Иван zweih Гогин также внёс весомый вклад в победу: 35-28 и рейтинг 1,16.

Для Джами Али это первый выход в финал крупного турнира с момента победы на IEM Rio Major в 2022 году. PARIVISION, дебютировавшая в мировом рейтинге со 190-й строчки, уже гарантировала себе попадание в топ-9. В решающем матче за титул команда встретится с Team Falcons.

