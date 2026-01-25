Расписание выхода 2-го сезона сериала «Дети перемен»
29 января стартует второй сезон сериала «Дети пермен». В продолжении криминального шоу Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.
Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 19 марта.
Расписание выхода второго сезона «Дети перемен»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 января
|2-я серия
|5 февраля
|3-я серия
|12 февраля
|4-я серия
|19 февраля
|5-я серия
|26 февраля
|6-я серия
|5 марта
|7-я серия
|12 марта
|8-я серия
|19 марта
