Расписание выхода 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Дети перемен»
29 января стартует второй сезон сериала «Дети пермен». В продолжении криминального шоу Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери.

Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 19 марта.

Расписание выхода второго сезона «Дети перемен»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 января
2-я серия5 февраля
3-я серия12 февраля
4-я серия19 февраля
5-я серия26 февраля
6-я серия5 марта
7-я серия12 марта
8-я серия19 марта
О другом популярном сериале:
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
Мать драконов шпионит в СССР. Обзор сериала «Пони»
