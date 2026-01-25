Игры работают на Windows 11 лучше, чем на Windows 10 — тесты

Блогер Hardware Unboxed протестировал работу операционной системы Windows 11 в сравнении с Windows 10. Соответствующий ролик автор опубликовал на своём YouTube-канале.

Так, блогер опробовал два популярных шутера: Rainbow Six Siege и Battlefield 6. Их производительность на обеих операционных системах практически идентична. Автор отметил, что игра Ubisoft воспроизводится чуть плавнее, чем на прошлой версии ОС. Battlefield работает на Windows 10 немного быстрее, чем на 11.

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Заметная разница стала заметна во время тестирования популярного шутера ARC Raiders. При разрешении 1080р игра работает лучше на 11% на Windows 11, при 1440р — на 14%, при 4К — на 15%. Примерно такие же результаты показали тестирование таких проектов, как Borderlands 4 и Marvel Rivals.

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

На Windows 11 лучше работают игры Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Благодаря тестированию блогера становится понятно, что обновлённая версия ОС гораздо сильнее подходит для видеоигр. Ранее компания Microsoft объявила, что прекратила поддержку Windows 10.