Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым превысили 100 млн рублей
Комментарии

25 января сборы исторического фильма «Левша» превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина достигла на третий день — премьера состоялась 22 января. Лента занимает второе место среди лидером проката, уступая только семейному фильму «Чебурашка 2».

Фото: ЕАИС

«Левша» рассказывает историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов разворачивается детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарёв и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в «Левше» сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android