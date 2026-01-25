Съёмки фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса завершены

Актёр Ральф Айнесон («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») сообщил о завершении съёмок фильма ужасов «Оборотень». Хоррор от автора «Носферату» Роберта Эггерса выйдет в мировом прокате 25 декабря 2026 года.

Действие картины развернётся в Англии XIII века. Зрителей ожидает новый взгляд на историю про человека, который превращается в волка. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

У «Оборотня» звёздный актёрский состав: Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты.