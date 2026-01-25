Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса завершены

Съёмки фильма «Оборотень» от автора «Носферату» Роберта Эггерса завершены
Комментарии

Актёр Ральф Айнесон («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») сообщил о завершении съёмок фильма ужасов «Оборотень». Хоррор от автора «Носферату» Роберта Эггерса выйдет в мировом прокате 25 декабря 2026 года.

Действие картины развернётся в Англии XIII века. Зрителей ожидает новый взгляд на историю про человека, который превращается в волка. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

У «Оборотня» звёздный актёрский состав: Аарон Тейлор-Джонсон («Крэйвен-охотник»), Лили Роуз-Депп («Король Англии»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и другие артисты.

О другом популярном хорроре:
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android