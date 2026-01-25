«Я счастлив за старика»: Александр Скарсгард — о номинации своего отца на «Оскар»-2026

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Александра Скарсгарда («Большая маленькая ложь»). Он прокомментировал номинацию своего отца Стеллана Скарсгарда на премию «Оскар»-2026 за фильм «Сентиментальная ценность».

По словам артиста, он виделся с отцом накануне получения номинации. Как только он узнал о признании Стеллана Скарасгарда, сразу созвонился с ним. Александр также заявил, что невероятно гордится своим папой.

Я видел его накануне вечером. Мы повидались, а когда он получил номинацию, я уже был в самолёте. Так что я поговорил с ним, как только приземлился, и да, я просто невероятно им горжусь. К тому же это очень особенный фильм и особенная актёрская работа, так что я счастлив за старика.

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру. За этот фильм Стеллан Скарсгард получил номинацию на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана».