Автор «Возвращения в Сайлент Хилл» Кристоф Ган хочет снять продолжение хоррора

Комментарии

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Гана. Он рассказал о желании снять ещё одну экранизацию Silent Hill.

По словам постановщика, оригинальная серия видеоигр остаётся для него экспериментальным и дерзким произведением искусства. Он планирует снять ещё одну адаптацию, потому что ему нравится вселенная хоррора.

Если у меня будет возможность, мы ещё раз вернёмся в Сайлент Хилл. Я рассматриваю Silent Hill не просто как отличную видеоигру. Я смотрю на него как на произведение современного искусства. В нём есть что-то действительно дерзкое и экспериментальное. Я адаптирую ещё одну часть, потому что есть несколько действительно хороших эпизодов, совершенно непохожих на первый фильм и на «Возвращение в Сайлент Хилл». Мне нравится этот мир, и я вижу, что многие считают, что я неплохо справляюсь.

«Возвращение в Сайлент Хилл» официально вышло в российском прокате 22 января. Картина представляет собой адаптацию культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. Картину разгромили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 16% свежести от обозревателей и 30% от зрителей.

Каким получился новый фильм по Silent Hill:
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
