Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Чудо человек, Марвел (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала Marvel «Чудо-человек»
Комментарии

27 января состоится премьера мини-сериала студии Marvel «Чудо-человек». Шоу повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они все выйдут одновременно на стриминговом сервисе Disney+. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала Marvel «Чудо-человек»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 января
2-я серия27 января
3-я серия27 января
4-я серия27 января
5-я серия27 января
6-я серия27 января
7-я серия27 января
8-я серия27 января
О другом популярном сериале:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android