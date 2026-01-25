Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Жду с нетерпением из-за Тора»: Тайка Вайтити — о фильме «Мстители: Судный день»

«Жду с нетерпением из-за Тора»: Тайка Вайтити — о фильме «Мстители: Судный день»
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у популярного режиссёра и актёра Тайки Вайтити («Тор: Любовь и гром»). Он рассказал о своём отношении к предстоящему супергеройскому фильму «Мстители: Судный день».

По словам постановщика, он ценит то, что они сделали с Крисом Хемсвортом в фильмах о Торе. Потому он с нетерпением ждёт «Судный день». Вайтити также отметил, что дружит с режиссёрами братьями Руссо и хочет посмотреть, что они сняли в этот раз.

Тор существовал и до меня, но то, что мы с Крисом Хемсвортом сделали, и то, как мы сформировали его в эту новую версию, — это пошло на пользу всей франшизе в целом. Потому я с нетерпением жду выхода новых фильмов о Мстителях. Я как раз две недели назад смотрел «Войну бесконечности» и «Финал». Они просто потрясающие. Я дружу с братьями Руссо и с удовольствием посмотрю, что они делают.

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет четвёртая часть Человека-паука с Томом Холандом — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android