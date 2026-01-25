Скидки
Чемпионат мира M8 по MLBB пройдёт в Стамбуле, Турция в январе 2027 года

Чемпионат мира M8 по MLBB пройдёт в Стамбуле в январе 2027 года
Комментарии

Перед стартом гранд-финала чемпионата мира по Mobile Legends: Bang Bang разработчики объявили детали следующего мирового первенства.

Стадию wild-card примет Таиланд, а основная часть M8 пройдёт в Стамбуле. Ивент в столице Турции пройдёт через год, в январе 2027 года. Впервые главный турнир пройдёт за пределами Юго-Восточной Азии.

Кроме того, разработчики игры показали дорожную карту сезона-2026. Региональные лиги стартуют в конце марта, чемпионы примут участие в Mid-Season с призовым фондом $ 3 млн. Кроме того, в ноябре турнир по MLBB примет Esports Nations Cup — новое соревнование для национальных команд.

Фото: Moonton

