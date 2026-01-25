«Смелый сиквел»: Хидео Кодзима — о втором сезоне «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением о втором сезоне сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой. Соответствующий пост разработчик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Геймдизайнер посмотрел пока только первые две серии продолжения триллера. Он говорит, что историям в духе «Крепкого орешка» трудно придумать сиквел, но у авторов явно получилось. Кодзима отметил, что получил ещё один сериал, который будет смотреть каждую неделю.

Поскольку первый сезон драмы «Захваченный рейс» был настолько хорош, я сразу же перешёл ко второму. Я посмотрел пока только две серии. В прошлый раз Сэм случайно оказался на самолёте, который был угнан. На этот раз — в берлинском метро. Такие истории о герое, который оказался «не в том месте и не в то время» очень сложно продолжать, как и «Крепкий орешек». В этом сериале явно продумали эту проблему. Он начинается довольно смело. Я зацепился и с нетерпением жду, что будет дальше. Ещё один сериал, который я буду смотреть каждую неделю.

«Захваченный рейс» рассказывает историю пассажира Сэма Нельсона. В первом сезоне он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности. Продолжение переносит главного героя в берлинское метро, где ему предстоит спасти пассажиров в поезде, в котором террористы заложили бомбу.