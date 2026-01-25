«Непредсказуемый сюжет»: зрители хвалят фильм «Казнить, нельзя помиловать» Бекмамбетова

23 января в мировом прокате вышел фильм «Казнить, нельзя помиловать» — новая фантастическая лента российского режиссёра Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом («Стражи галактики») в главной роли. Критики разгромили картину, но зрители высоко оценили её: на агрегаторе Rootten Tomatoes она получила только 20% свежести от обозревателей, но 81% — от зрителей.

Большинство зрителей хвалят ленту за необычный сюжет, который держит в напряжении до самого конца. По мнению некоторых, критики слишком категорично ругали фильм — он получился интересным. Хвалят также актёрские работы Криса Пратта и Ребекки Фергюсон. Ругают картину за слишком предсказуемый финал и непроработанность общей концепции.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Казнить, нельзя помиловать»:

Отзывы критиков об этом фильме — именно та причина, по которой я не читаю рецензии на фильмы. Если вы не разбираетесь в технологиях, возможно, «Казнить, нельзя помиловать» не для вас. Но это действительно потрясающий взгляд на то, куда может двигаться наше общество.

Фильм мне очень понравился, фантастический сюжет с неожиданными поворотами, держит в напряжении до самого конца.

Этот фильм меня просто потряс до глубины души. Первый фильм в кинотеатре, который мне захотелось пересмотреть дома. Столько неожиданных поворотов и напряжённых моментов, что я сидел как на иголках.

Отличная концепция фильма. Возможно, есть несколько недостатков с точки зрения анализа, но идея блестящая, а исполнитель главной роли Крис Пратт — выдающийся.

Не могу сказать, что этот фильм был настолько плох, как говорили критики, но и не настолько хорош, как говорили зрители. Просто неплохой фильм. Главный плюс — «химия» между Праттом и Фергюсон.

События «Казнить, нельзя помиловать» разворачиваются в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.