«Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским фильмом в Китае

Сборы анимационной картины «Зверополис 2» достигли $ 632 млн в Китае. Такой результат — абсолютный рекорд для голливудских фильмов в этой стране.

Ранее самой кассовой голливудской картиной в Китае была супергеройская лента «Мстители: Финал» 2019 года (около $ 629 млн). В мировом прокате сборы «Зверополиса 2» превышают $ 1,7 млрд. Анимационная лента уже стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории, уступая только мультфильму «Нэчжа побеждает царя драконов».

«Зверополис 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В сиквеле герои выясняют, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Каким получилось продолжение «Зверополиса»:
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
