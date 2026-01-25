Скидки
Фильм «Казнить, нельзя помиловать» Бекмамбетова обошёл «Аватара 3» в прокате США

По итогам первых выходных сборы фильма «Казнить, нельзя помиловать» в США достигли $ 11 млн. Лента стала лидером в местных чартах, обогнав даже картину «Аватар 3: Пламя и пепел», которая была на первом месте на протяжении пяти недель.

Бюджет фантастической картины составил $ 60 млн. «Казнить, нельзя помиловать» предстоит показать более высокие результаты, чтобы окупиться. Аналитики отмечают, что для ленты, которую разгромили критики, старт оказался весьма впечатляющим — на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру только 20% обозревателей. При этом зрители хвалят ленту — 81% свежести.

Сюжет «Казнить, нельзя помиловать» разворачивается в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. Картина рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт. Режиссёром фильма выступил знаменитый российский постановщик Тимур Бекмамбетов («Особо опасен»).

Что пишут критики про новый фильм Бекмамбетова:
«В духе «Войны миров». Критики уничтожают «Казнить нельзя помиловать» Тимура Бекмамбетова
