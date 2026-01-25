PARIVISION — чемпион BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2

PARIVISION завоевала титул чемпиона турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В гранд-финале российский коллектив уверенно обыграл состав Team Falcons со счётом 3:0 по картам.
На Mirage коллектив победил со счётом 13:9, а на Dust2 и Inferno вырвали победу в равной борьбе с одинаковым счётом — 13:11. Стоит отметить, что Falcons выступала на турнире с заменой (NucleonZ вместо kyousuke) и без главного тренера zonic.
Для организации PARIVISION это первый трофей тир-1 уровня в истории. Победа принесла клубу $ 294 тыс., что превышает сумму всех призовых, заработанных ранее. Капитан Джами Jame Али и тренер Дастан dastan Ақбаев также выиграли крупный LAN впервые с IEM Rio Major 2022. Новичок команды Иван zweih Гогин стал двукратным чемпионом серии BLAST Bounty.
Для снайпера Falcons Ильи m0NESY Осипова это поражение стало шестым подряд в финалах крупных ивентов. Следующим турниром для обеих команд станет IEM Krakow, который стартует 28 января.