Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION — чемпион BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2

PARIVISION — чемпион BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2
Комментарии

PARIVISION завоевала титул чемпиона турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. В гранд-финале российский коллектив уверенно обыграл состав Team Falcons со счётом 3:0 по картам.

На Mirage коллектив победил со счётом 13:9, а на Dust2 и Inferno вырвали победу в равной борьбе с одинаковым счётом — 13:11. Стоит отметить, что Falcons выступала на турнире с заменой (NucleonZ вместо kyousuke) и без главного тренера zonic.

CS 2. BLAST Bounty Winter 2026 . Гранд-финал
25 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 3
PARIVISION

Для организации PARIVISION это первый трофей тир-1 уровня в истории. Победа принесла клубу $ 294 тыс., что превышает сумму всех призовых, заработанных ранее. Капитан Джами Jame Али и тренер Дастан dastan Ақбаев также выиграли крупный LAN впервые с IEM Rio Major 2022. Новичок команды Иван zweih Гогин стал двукратным чемпионом серии BLAST Bounty.

Для снайпера Falcons Ильи m0NESY Осипова это поражение стало шестым подряд в финалах крупных ивентов. Следующим турниром для обеих команд станет IEM Krakow, который стартует 28 января.

Материалы по теме
«Предложений лучше, чем это, у меня не было»: Zweih — о трансфере в PARIVISION в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android