«В следующий раз будет иначе»: m0NESY — о проигрыше на BLAST Bounty Winter по CS 2
Комментарии

Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов прокомментировал поражение в гранд-финале BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2.

Как отметил Осипов, ему пришлось сыграть против «одного из самого неприятного стиля игры» в исполнении PARIVISION.

Поздравляю Дастана и Джейма с выигранным трофеем. Они играли очень сильно. Сегодня я сыграл против одного из самого неприятного стиля игры. Это моя зона ответственности. Я должен был сделать больше. Снова не сегодня, но как же я хочу почувствовать вкус победы. В следующий раз будет иначе.

Для снайпера Falcons это поражение стало шестым подряд в финалах крупных ивентов. Следующим турниром для обеих команд станет IEM Krakow, который стартует 28 января.

Комментарии
