Фильм «Горничная» возглавил кинопрокат в России за выходные

По данным Kinobusiness, фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях стал лидером кинопроката России за выходные.

За прошедший уикенд картина собрала 214,6 млн рублей. На втором месте расположилась комедия «Чебурашка 2», которая собрала 201,2 млн рублей. А на третьей строчке — ей покорились 195,2 млн рублей.

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера писательницы Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.