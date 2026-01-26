Тайка Вайтити объяснил, почему была создания комедийная версия Тора

Режиссёр Тайка Вайтити в недавнем интервью рассказал, для чего была создана комедийная версия «Тора» в фильмах «Тор: Рагнарёк» или «Тор: Любовь и Гром.

Вдаваться в детали Тайка не стал, но отметил, что комедийный Тор можно назвать благим знаком для всех, поэтому режиссёр ждёт премьеру «Мстителей», где герой появится.

Это было на благо всей франшизы в целом. Я с нетерпением жду выхода фильмов про Мстителей.

Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. В фильме появится и Тор.