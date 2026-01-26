Скидки
Появился первый постер фильма Bear Country с Расселом Кроу в главной роли

Появился первый постер фильма Bear Country с Расселом Кроу в главной роли
Актёр Рассел Кроу опубликовал у себя на страницах в соцсетях первый постер фильма Bear Country. На нём можно увидеть героя Кроу, изображённого в миротворческой позе.

Первый постер фильма Bear Country

Фото: Соцсети Рассела Кроу

Это история Манко Капака, албанского иммигранта и владельца ночного клуба, который отмывает деньги от наркоторговли для наркокартеля. Режиссёром Bear Country выступил Деррик Борте («Неистовый»), в актёрский состав также вошли Аарон Пол, Нина Добрев, Люк Эванс, Тереза Палмер.

Дату выхода Bear Country в зарубежный прокат не называют. Вероятно, картину выпустят либо в этом году, либо же в течение всего 2027 прокатного года.

