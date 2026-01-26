Вышел полноценный трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»
«Кинопоиск» представил полноценный трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». В прошлый раз авторы выпускали лишь тизер-трейлер, сейчас же можем смотреть полноценный ролик.
Полноценный трейлер «Король и Шут. Навсегда»
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиска Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вместе они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.
«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.
