Вышел полноценный трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» представил полноценный трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда». В прошлый раз авторы выпускали лишь тизер-трейлер, сейчас же можем смотреть полноценный ролик.

Полноценный трейлер «Король и Шут. Навсегда»

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиска Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вместе они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.

