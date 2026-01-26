Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft признала, что свежее обновление для Windows 11 может не дать запустить ПК

Microsoft признала, что свежее обновление для Windows 11 может не дать запустить ПК
Комментарии

Компания Microsoft подтвердила наличие проблемы после установки обновления KB5074109 для операционной системы Windows 11. Она связана с тем, что ПК в принципе невозможно запустить из-за этого апдейта.

Проблема не носит массовый характер и относится скорее к ограниченному количеству ноутбуков и ПК, однако так или иначе пользователи, столкнувшиеся с ошибкой, всё же присутствуют. Сейчас разработчики собирают обратную связь от обычных людей и системных администраторов.

Неизвестно, сколько пользователей затронула проблема, но Microsoft указала две уязвимые платформы на панели управления выпуском Windows:

  • KB5074109 — Windows 11 25H2;
  • KB5074109 — Windows 11 24H2.

В Microsoft отметили, что, к сожалению, не знают о точном количестве устройств, столкнувшихся с проблемой.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android