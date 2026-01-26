Microsoft признала, что свежее обновление для Windows 11 может не дать запустить ПК

Компания Microsoft подтвердила наличие проблемы после установки обновления KB5074109 для операционной системы Windows 11. Она связана с тем, что ПК в принципе невозможно запустить из-за этого апдейта.

Проблема не носит массовый характер и относится скорее к ограниченному количеству ноутбуков и ПК, однако так или иначе пользователи, столкнувшиеся с ошибкой, всё же присутствуют. Сейчас разработчики собирают обратную связь от обычных людей и системных администраторов.

Неизвестно, сколько пользователей затронула проблема, но Microsoft указала две уязвимые платформы на панели управления выпуском Windows:

KB5074109 — Windows 11 25H2;

KB5074109 — Windows 11 24H2.

В Microsoft отметили, что, к сожалению, не знают о точном количестве устройств, столкнувшихся с проблемой.