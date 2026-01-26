Скидки
Вышел трейлер семейной драмы «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

Okko и START опубликовали трейлер семейной драмы «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман в главных ролях.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko и START.

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени.

«Время Счастливых» стартует в марте, точная дата пока не сообщается.

