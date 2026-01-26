Скидки
«Возвращение в Сайлент Хилл» стартовало в США с $ 3 млн — худший запуск в серии

Комментарии

По итогам первого уикенда фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал в США скромные $ 3,2 млн. Хоррор-лента стартовала в местных чартах всего лишь на седьмой строчке, не сумев привлечь массового зрителя.

Таким образом, экранизация культовой видеоигры Silent Hill 2 показала худший старт в истории франшизы. Оригинальный фильм 2006 года собрал за первый уикенд в стране $ 20 млн, а «Воскрешение» — $ 8 млн. Вялый старт хоррора во многом связан с плохими погодными условиями — сразу в 37 штатах бушуют сильные морозы, из-за чего многие кинотеатры в эти выходные были закрыты.

Интересно, что в России лента запустилась со схожими показателями в 185 млн рублей за выходные. Картина не смогла удержаться в топе отечественных чартов, уступив триллеру «Горничная» и семейной картине «Чебурашка 2».

