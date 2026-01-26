Скидки
Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини выйдет в онлайне 3 февраля

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини выйдет в онлайне 3 февраля
Кинокомпания Lionsgate раскрыла дату цифрового релиза фильма «Горничная». Эротический триллер с Сидни Суини выйдет в зарубежных онлайн-кинотеатрах 3 февраля — спустя примерно полтора месяца после выхода в прокат.

За этот срок лента заработала около $ 295 млн при скромном бюджете в $ 35 млн. В России лента собрала более 500 млн рублей. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения. Производство стартует до конца 2026 года, к главной роли вернётся Суини.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

