Фанаты «Аватара» призывают сходить на повторные сеансы третьей части, чтобы окупить фильм

Фанаты «Аватара» призывают сходить на повторные сеансы третьей части, чтобы окупить фильм
Комментарии

По итогам месяца проката сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 1,37 млрд. Триквел Джеймса Кэмерона заметно отстал от касс первой ($ 2,9 млрд) и второй ($ 2,3 млрд) частей, что привело к беспокойству фанатов.

Поклонники боятся, что финальная сумма окажется недостаточной для окупаемости, и Disney либо заметно сократит бюджет сиквелов, либо вовсе их отменит. Чтобы этого избежать, юзер форума Reddit под ником Silver-Squirrell призывает фанатов «Аватара» сходить на фильм ещё несколько раз, взяв с собой друга, члена семьи или любого другого близкого человека.

Я говорю за каждого из нас: мы хотим, чтобы фильм добился успеха в прокате. Если вы любите «Аватар», посмотрите «Пламя и пепел» в кино ещё несколько раз. Пожалуйста, сходите на сеанс хотя бы дважды. Возможно, этот пост не сильно повлияет на итоговые кассовые cборы, но, возможно, что-то всё же изменится. Как говорится, каждый доллар важен.

Мнения пользователей на призыв разделились — одни поддержали инициативу, а другие заявили, что ситуация абсурдна. Они не верят, что фильму с кассой в $ 1,37 млрд нужна какая-либо помощь от фанатов для окупаемости и предлагают в случае чего обращаться напрямую в Disney. Они также напоминают, что режиссёр картины Джеймс Кэмерон недавно стал миллиардером, и это скорее ему нужно помогать людям, а не наоборот.

