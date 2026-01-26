Вышел второй эпизод «Рыцаря Семи Королевств» по «Игре престолов»

26 января состоялась премьера второго эпизода сериала «Рыцарь Семи Королевств» — новой картины по вселенной «Игры престолов». Вторую серию с хронометражем в 33 минуты уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре HBO Max. В ней главный герой Дунк прибывает в город Эшфорд для участия в местном рыцарском турнире.

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Следующий эпизод можно будет посмотреть 2 февраля, а всего в первый сезон войдёт шесть серий.