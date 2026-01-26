Скидки
Про поросёнка Фунтика снимут фильм с живыми актёрами — героя превратят в мальчика

Про поросёнка Фунтика снимут фильм с живыми актёрами — героя превратят в мальчика
Кинокомпания «КиноЦех» анонсировала адаптацию мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика». Историю знаменитого анимационного проекта переснимут с живыми актёрами. У картины пока нет даты выхода.

Интересно, что главного героя в этот раз заменят на обычного мальчика — поиски актёра уже начались по всей России. Авторы начали кастинг на роль, для которой подойдёт мальчик от 7 до 11 лет ростом до 150 см и со свободной занятостью с мая по июль — в эти месяцы и пройдут съёмки.

Оригинальный «Фунтик» выходил в формате четырёхсерийного мультфильма Анатолия Солина в конце 1980-х. Проект рассказывал историю поросёнка Фунтика, который сбегает от жадной владелицы магазина игрушек Беладонны и становится членом семьи циркачей вместе с клоуном-фокусником Мокусом и его обезьянкой-ассистентом Бамбино.

