Расписание выхода сериала «Резервация» про жизнь в аномалии
Уже 1 февраля состоится премьера сериала «Резервация». Картина расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion («Кион») сразу по две серии. Финал состоится 20 февраля.
Расписание выхода сериала «Резервация»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 февраля
|2-я серия
|1 февраля
|3-я серия
|6 февраля
|4-я серия
|6 февраля
|5-я серия
|13 февраля
|6-я серия
|13 февраля
|7-я серия
|20 февраля
|8-я серия
|20 февраля
