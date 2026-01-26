Расписание выхода сериала «Резервация» про жизнь в аномалии

Уже 1 февраля состоится премьера сериала «Резервация». Картина расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion («Кион») сразу по две серии. Финал состоится 20 февраля.

Расписание выхода сериала «Резервация»