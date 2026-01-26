Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Резервация (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Резервация» про жизнь в аномалии
Комментарии

Уже 1 февраля состоится премьера сериала «Резервация». Картина расскажет о мужчине по имени Сергей, чей родной город оказывается отрезан от внешнего мира из-за аномалии, поэтому его называют резервацией. Герой решает проникнуть в неё, чтобы спасти родных и разгадать тайну страшного места.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion («Кион») сразу по две серии. Финал состоится 20 февраля.

Расписание выхода сериала «Резервация»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 февраля
2-я серия1 февраля
3-я серия6 февраля
4-я серия6 февраля
5-я серия13 февраля
6-я серия13 февраля
7-я серия20 февраля
8-я серия20 февраля
Материалы по теме
Хит от авторов «Атаки титанов». Фанатам аниме надо смотреть «Адский рай»
Хит от авторов «Атаки титанов». Фанатам аниме надо смотреть «Адский рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android