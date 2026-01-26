Системные требования шутера Highguard от авторов Apex Legends и Titanfall
Студия Wildlight Entertainment опубликовала системные требования Highguard — бесплатного сетевого шутера, релиз которого состоится 26 января. Это новый проект от выходцев из студии Respawn, который сделали Titanfall и Apex Legends.
Так, для запуска игры потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Для комфортного геймплея необходима сборка с Intel Core i5-9600K и RTX 2080, при этом для запуска необходимо устанавливать игру на SSD-диск.
Минимальные системные требования Highguard
- Операционная система: Windows 10/11;
- Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen R5 1600;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Свободное место на диске: 25 ГБ (SSD).
Рекомендуемые системные требования Highguard
- Операционная система: Windows 10/11;
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD RX 6650 XT;
- Оперативная память: 12 ГБ;
- Свободное место на диске: 25 ГБ (SSD).
