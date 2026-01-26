Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бюджет «Ведьмака 4» превысит гигантские $800 млн — аналитики

Бюджет «Ведьмака 4» превысит гигантские $800 млн — аналитики
Комментарии

Аналитическая фирма Strefa Inwestorow поделилась своим прогнозом по бюджету «Ведьмака 4». По данным экспертов, компания CD Projekt RED потратит на будущую игру примерно $ 800 млн.

Так, только на разработку игры уйдёт около $ 400 млн — в эту сумму входят зарплаты разработчикам, отчисления за использование движка Unreal Engine 5, расходы на аутсорс-разработку и другие траты. Примерно такую же сумму CDPR вложит в маркетинг, превратив релиз игры в огромное событие по всему миру. Для сравнения: бюджет «Ведьмака 3» составил около $ 80 млн, а на Cyberpunk 2077 и аддон Phantom Liberty поляки потратили примерно $ 450 млн.

У «Ведьмака 4» пока нет даже примерной даты релиза. Ранее в CD Projekt RED намекали, что проект поступит в продажу не раньше 2027 года.

Материалы по теме
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
20 часов в Arknights: Endfield. Это новый китайский игровой хит, который ждут все
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android