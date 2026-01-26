Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»
Уже 28 января состоится премьера третьего сезона сериала «Терапия». Он продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.
В третий сезон вновь войдёт 12 эпизодов, они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 15 апреля.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 января
|2-я серия
|4 февраля
|3-я серия
|11 февраля
|4-я серия
|18 февраля
|5-я серия
|25 февраля
|6-я серия
|4 марта
|7-я серия
|11 марта
|8-я серия
|18 марта
|9-я серия
|25 марта
|10-я серия
|1 апреля
|11-я серия
|8 апреля
|12-я серия
|15 апреля
Материалы по теме
Комментарии