Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Терапия, 3-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»
Комментарии

Уже 28 января состоится премьера третьего сезона сериала «Терапия». Он продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В третий сезон вновь войдёт 12 эпизодов, они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 15 апреля.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 января
2-я серия4 февраля
3-я серия11 февраля
4-я серия18 февраля
5-я серия25 февраля
6-я серия4 марта
7-я серия11 марта
8-я серия18 марта
9-я серия25 марта
10-я серия1 апреля
11-я серия8 апреля
12-я серия15 апреля
Материалы по теме
Хит от авторов «Атаки титанов». Фанатам аниме надо смотреть «Адский рай»
Хит от авторов «Атаки титанов». Фанатам аниме надо смотреть «Адский рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android