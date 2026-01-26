Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки детективного сериала «Красная Шамбала» про тайны СССР

Начались съёмки детективного сериала «Красная Шамбала» про тайны СССР
Комментарии

Кинокомпания «Мирфильм» объявила о старте производства сериала «Красная Шамбала». Съёмки фантастического проекта займут несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал расскажет историю молодого следователя Клима, который получает на руки необычное дело. Странные улики, совпадения и люди, явно не вписывающиеся в законы современной науки, втягивают Клима в историю, связанную с масштабным экспериментом советской эпохи. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится — речь идёт не просто о преступлении, а о тайне, способной изменить представление о человеке и его возможностях.

Главные роли в шоу сыграют Влад Прохоров («Руки Вверх!»), Стася Милославская («Огонь»), Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих»), Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие актёры. Режиссером выступит Кирилл Белевич («Мы из будущего»).

Материалы по теме
Кометы, штормы, смерчи: 10 лучших фильмов-катастроф
Кометы, штормы, смерчи: 10 лучших фильмов-катастроф
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android