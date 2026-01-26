Звезда «Невидимой стороны» Куинтон Аарон попал в больницу, потеряв сознание дома

Американский актёр Куинтон Аарон, известный по фильмам «Невидимая сторона» и «Перемотка», был госпитализирован после того, как потерял сознание.

Менеджер 41-летнего Аарона сообщил, что тот упал на прошлой неделе, поднимаясь по лестнице в своей квартире. Почему Куинтон потерял сознание, неизвестно.

Сейчас актёр находится на аппарате жизнеобеспечения из-за тяжёлой инфекции крови, хотя его менеджер успокоила фанатов — состояние Аарона стабильно, он может общаться с другими людьми. Представитель актёра поблагодарила сообщество за поддержку, но попросила не беспокоить актёра и семью в это непростое время.