Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Highguard — бесплатный сетевой шутер от авторов Apex Legends и Titanfall

Вышла Highguard — бесплатный сетевой шутер от авторов Apex Legends и Titanfall
Комментарии

26 января состоялся релиз Highguard — сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment. Проект от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступен бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Wildlight Entertainment.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Для этого им необходимо прорваться на базу противника и захватить её под свой контроль.

Впервые игру представили на церемонии The Game Awards 2025 — тогда шутер столкнулся с обильной критикой из-за того, что он стал закрывающим анонсом всего ивента. Ведущий Джефф Кили лично поручился за проект и не раз отмечал, что Highguard удивит игроков на релизе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android