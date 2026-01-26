Zotac отменила старые предзаказы видеокарт и повысила цены на $ 200

Пользователи форума Reddit сообщили, что компания Zotac повысила цены на некоторые модели видеокарт. Графический ускоритель RTX 5090 теперь стоит примерно на $ 200 больше.

Также пользователи пожаловались, что Zotac отменила старые предзаказы перед повышением цен. В самой компании ссылаются на ошибку системы, но теперь стоимость той же видеокарты будет намного больше — и неизвестно, компенсируют ли клиентам убытки.

Ранее эксперты объясняли резкое подорожание оперативной памяти и видеокарт. Причина в популярных нейросетях — OpenAI, xAI, Google и другие ИИ-компании массово скупают накопители для работы ChatGPT, Grok, Gemini и других языковых моделей. Из-за этого на складах по всему миру заканчиваются комплектующие, поэтому стоимость товаров стремительно растёт.