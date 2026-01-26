Скидки
Highguard: дата выхода, русский язык, игра, движок, онлайн

Таинственный рейд-шутер Highguard выходит сегодня
Сегодня, 26 января, выйдет Highguard — наверное, самый таинственный релиз последних лет, который анонсировали 12 декабря на The Game Awards 2025, где разработчики выпустили первый трейлер и… последующие шесть недель ничего не делали.

Что известно об игре?

  • Это командный шутер от первого лица с возможностью скакать на лошади, где командам предстоит сражаться друг с другом за контроль территорий и замков. Разработчики называют Highguard новым типом шутеров — «рейд-шутер».
  • Игра выйдет на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series. Про кроссплей ничего не сообщается.
  • Релиз состоится сегодня в 21:00 мск — тогда же выйдет новый трейлер, появится масса отзывов журналистов и блогеров, пройдут масштабные показы игры.
  • Страница в Steam уже доступна.

Видео доступно на YouTube-канале Highguard. Права на видео принадлежат Wildlight.

Системные требования шутера Highguard от авторов Apex Legends и Titanfall
