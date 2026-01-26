Таинственный рейд-шутер Highguard выходит сегодня
Сегодня, 26 января, выйдет Highguard — наверное, самый таинственный релиз последних лет, который анонсировали 12 декабря на The Game Awards 2025, где разработчики выпустили первый трейлер и… последующие шесть недель ничего не делали.
Что известно об игре?
- Это командный шутер от первого лица с возможностью скакать на лошади, где командам предстоит сражаться друг с другом за контроль территорий и замков. Разработчики называют Highguard новым типом шутеров — «рейд-шутер».
- Игра выйдет на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series. Про кроссплей ничего не сообщается.
- Релиз состоится сегодня в 21:00 мск — тогда же выйдет новый трейлер, появится масса отзывов журналистов и блогеров, пройдут масштабные показы игры.
- Страница в Steam уже доступна.
Видео доступно на YouTube-канале Highguard. Права на видео принадлежат Wildlight.
