Таинственный рейд-шутер Highguard выходит сегодня

Сегодня, 26 января, выйдет Highguard — наверное, самый таинственный релиз последних лет, который анонсировали 12 декабря на The Game Awards 2025, где разработчики выпустили первый трейлер и… последующие шесть недель ничего не делали.

Что известно об игре?

Это командный шутер от первого лица с возможностью скакать на лошади, где командам предстоит сражаться друг с другом за контроль территорий и замков. Разработчики называют Highguard новым типом шутеров — «рейд-шутер».

Игра выйдет на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series. Про кроссплей ничего не сообщается.

Релиз состоится сегодня в 21:00 мск — тогда же выйдет новый трейлер, появится масса отзывов журналистов и блогеров, пройдут масштабные показы игры.

Страница в Steam уже доступна.

Видео доступно на YouTube-канале Highguard. Права на видео принадлежат Wildlight.