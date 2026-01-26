Трейлер ремейка Dragon Ball Super — аниме выйдет осенью 2026 года

Создатели культовой аниме-франшизы Dragon Ball представили трейлер нового проекта — «Драконий жемчуг Супер: Бирус» (Dragon Ball Super: Beerus). Премьера ожидается осенью 2026 года.

Сериал станет третьей попыткой экранизировать арку Бируса в рамках манги Dragon Ball. По сути, это ремейк аниме, которое выходило в 2016-2018 годах.

Видео доступно в группе «Шикимори» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Toei Animation.

«Супер: Бирус» рассказывает о поисках семи жемчужин — их владелец сможет вызвать дракона, который выполнит любое желание. Во время поисков героям предстоит встретиться с могущественным Бирусом.