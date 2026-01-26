Скидки
Apple представила AirTag 2 — новую версию брелка для отслеживания вещей

Apple представила AirTag 2 — новую версию брелка для отслеживания вещей
26 января компания Apple представила новую версию AirTag, своего мини-устройства, которое помогает не терять важные вещи.

Согласно анонсу, AirTag 2 оснащён улучшенным чипом второго поколения, который обеспечивает больший радиус действия, в том числе при использовании функции точного поиска. Такой же чип используют в iPhone 17.

Благодаря этому чипу найти потерянный предмет стало проще, чем когда-либо. С помощью тактильной, визуальной и звуковой обратной связи функция точного поиска помогает пользователям находить потерянные предметы на расстоянии до 50% больше, чем раньше.

AirTag 2 также получила обновление Bluetooth-модуля и улучшенный динамик.

