Классический фильм «Жилец» Хичкока перевыпустили в вертикальном формате микродрамы

Остросюжетный фильм Альфреда Хичкока «Жилец» адаптировали в формате микродрамы. Новая версия вышла на сервисе вертикальных видео Tattle TV.

Это один из первых известных случаев, когда классический полнометражный фильм был полностью переработан для просмотра на смартфонах. Новая версия «Жильца» пока доступна только в США из-за ограничений по лицензированию.

Микродрама — формат сериалов в вертикальном формате, рассчитанный для просмотра на мобильных устройствах. Серии обычно длятся до четырёх минут, чтобы современные пользователи не теряли интерес. Микродрамы называют «мыльными операми для зумеров».