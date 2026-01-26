Стали известны приглашения на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Турнирный оператор PGL опубликовал список из 12 команд, получивших прямое приглашение на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.
Список приглашённых команд на PGL Wallachia Season 7
- BetBoom Team
- Aurora Gaming
- Team Falcons
- Team Liquid
- Natus Vincere
- MOUZ
- PARIVISION
- Team Spirit
- Tundra Esports
- OG
- Team Yandex
- Xtreme Gaming.
Для заполнения оставшихся четырёх слотов с 26 января стартовали закрытые региональные квалификации, где примут участие такие команды, как Virtus.pro, Vici Gaming, Yakult Brothers и HEROIC.
PGL Wallachia Season 7 пройдёт с 7 по 15 марта 2026 года в Бухаресте, столице Румынии. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии