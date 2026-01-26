Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны приглашения на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Стали известны приглашения на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
Комментарии

Турнирный оператор PGL опубликовал список из 12 команд, получивших прямое приглашение на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.

Список приглашённых команд на PGL Wallachia Season 7

  • BetBoom Team
  • Aurora Gaming
  • Team Falcons
  • Team Liquid
  • Natus Vincere
  • MOUZ
  • PARIVISION
  • Team Spirit
  • Tundra Esports
  • OG
  • Team Yandex
  • Xtreme Gaming.

Для заполнения оставшихся четырёх слотов с 26 января стартовали закрытые региональные квалификации, где примут участие такие команды, как Virtus.pro, Vici Gaming, Yakult Brothers и HEROIC.

PGL Wallachia Season 7 пройдёт с 7 по 15 марта 2026 года в Бухаресте, столице Румынии. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

Материалы по теме
В Dota 2 обновили систему востребованных ролей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android