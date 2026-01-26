Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры экшен-фильма «Тяжесть» с Расселом Кроу и Итаном Хоуком

Первые кадры экшен-фильма «Тяжесть» с Расселом Кроу и Итаном Хоуком
Комментарии

В Сети появились первые кадры фильма «Тяжесть» (The Weight). Главные роли в проекте жанра экшен-драмы исполнили звёзды Голливуда — Рассел Кроу и Итан Хоук.

Действие фильма происходит в эпоху Великой депрессии. Главный герой «Тяжести» попадает в тюрьму после того, как ударил полицейского под прикрытием — чтобы выбраться на свободу и вернуться к дочери, он заключает сделку с начальником тюрьмы и оказывается втянут в опасную схему контрабанды золота.

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Фото: Entertaiment

Режиссёром выступил Падрик Маккинли, известный по сериалам «Обломки» и «Королевство». Дата выхода ленты с Кроу и Хоуком в кинотеатрах пока не сообщается.

Материалы по теме
Классический фильм «Жилец» Хичкока перевыпустили в вертикальном формате микродрамы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android