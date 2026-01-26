Первые кадры экшен-фильма «Тяжесть» с Расселом Кроу и Итаном Хоуком

В Сети появились первые кадры фильма «Тяжесть» (The Weight). Главные роли в проекте жанра экшен-драмы исполнили звёзды Голливуда — Рассел Кроу и Итан Хоук.

Действие фильма происходит в эпоху Великой депрессии. Главный герой «Тяжести» попадает в тюрьму после того, как ударил полицейского под прикрытием — чтобы выбраться на свободу и вернуться к дочери, он заключает сделку с начальником тюрьмы и оказывается втянут в опасную схему контрабанды золота.

Фото: Entertaiment

Режиссёром выступил Падрик Маккинли, известный по сериалам «Обломки» и «Королевство». Дата выхода ленты с Кроу и Хоуком в кинотеатрах пока не сообщается.