Roblox расследует исчезновение подростка, который поехал на встречу со знакомым из игры

В США 15-летний мальчик пропал без вести после того, как отправился на встречу с человеком, с которым познакомился в Roblox — такую версию высказали детективы. Томас сел на поезд из Сент-Джеймса до Нью-Йорка и перестал выходить на связь.

Авторы платформы Roblox отреагировали и сообщили, что сотрудничают со следствием. После внутренней проверки выяснилось, что сообщения подростка были типичными для игроков, а сам он не предоставлял свои контактные данные в сообщениях.

Ранее Roblox неоднократно обвиняли в плохой модерации. Родители и общественные деятели указывают на то, что в чатах игры действует много педофилов, в адрес платформы подано несколько исков в разных странах мира.

