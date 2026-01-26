Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-100 лучших игр на Xbox составил IGN — GTA 5 оказалась на третьем месте

Топ-100 лучших игр на Xbox составил IGN — GTA 5 оказалась на третьем месте
Комментарии

Игровой сайт IGN составил список из 100 лучших видеоигр, доступных на консолях Xbox. Первое место занял шутер Halo 3, в тройке лучших также оказались Mass Effect 2 и Grand Theft Auto V.

Первую часть списка мы публикуем ниже:

Топ-30 лучших игр для консолей Xbox

  1. Halo 3
  2. Mass Effect 2
  3. Grand Theft Auto V
  4. Gears of War 3
  5. Halo 2
  6. BioShock
  7. Inside
  8. Forza Horizon 5
  9. Halo: Combat Evolved
  10. Star Wars: Knights of the Old Republic
  11. Call of Duty 4: Modern Warfare
  12. The Elder Scrolls IV: Oblivion
  13. Splinter Cell: Chaos Theory
  14. Fable II
  15. Ninja Gaiden Black
  16. Red Dead Redemption
  17. Gears of War 2
  18. FEZ
  19. Mass Effect
  20. Halo Reach
  21. Gears of War
  22. Left 4 Dead 2
  23. The Elder Scrolls V: Skyrim
  24. Outer Wilds
  25. Burnout 3: Takedown
  26. Geometry Wars: Retro Evolved
  27. Grand Theft Auto IV
  28. Super Meat Boy
  29. Sea of Thieves
  30. Indiana Jones and the Great Circle

Остальную часть списка можно посмотреть на сайте IGN. Туда вошли Fallout 3, Cuphead, Forza Horizon, Hi-Fi Rush и другие известные проекты.

Материалы по теме
Expedition 33 и Split Fiction — лучшие игры 2025 года на консолях по версии Metacritic
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android