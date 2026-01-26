Топ-100 лучших игр на Xbox составил IGN — GTA 5 оказалась на третьем месте
Игровой сайт IGN составил список из 100 лучших видеоигр, доступных на консолях Xbox. Первое место занял шутер Halo 3, в тройке лучших также оказались Mass Effect 2 и Grand Theft Auto V.
Первую часть списка мы публикуем ниже:
Топ-30 лучших игр для консолей Xbox
- Halo 3
- Mass Effect 2
- Grand Theft Auto V
- Gears of War 3
- Halo 2
- BioShock
- Inside
- Forza Horizon 5
- Halo: Combat Evolved
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Call of Duty 4: Modern Warfare
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- Splinter Cell: Chaos Theory
- Fable II
- Ninja Gaiden Black
- Red Dead Redemption
- Gears of War 2
- FEZ
- Mass Effect
- Halo Reach
- Gears of War
- Left 4 Dead 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Outer Wilds
- Burnout 3: Takedown
- Geometry Wars: Retro Evolved
- Grand Theft Auto IV
- Super Meat Boy
- Sea of Thieves
- Indiana Jones and the Great Circle
Остальную часть списка можно посмотреть на сайте IGN. Туда вошли Fallout 3, Cuphead, Forza Horizon, Hi-Fi Rush и другие известные проекты.
