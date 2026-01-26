Boolk вернулся на пост тренера BetBoom Team в Dota 2

BetBoom Team объявила, что Анатолий Boolk Иванов вновь занял должность главного тренера состава по Dota 2, сменив на этом посту Романа rmN- Палея.

Менеджер команды Лука Lukawa Насуашвили объяснил решение возвращением к проверенной системе управления. В начале сезона клуб экспериментировал с форматом, где функции лидера и драфтера полностью выполнял Виталий Save- Мельник, а Палей выступал в роли ассистента. Однако руководство пришло к выводу, что такая модель создаёт избыточную нагрузку на капитана.

Со временем стало понятно, что эта система не работает так, как мы ожидали: она создаёт лишнюю нагрузку на игрока и отвлекает от других процессов. Поэтому мы приняли решение вернуться к прежнему формату работы.

Также менеджер уточнил, что керри Илья Kiritych Ульянов успешно прошёл испытательный срок и стал полноценным игроком основы.

rmN- работал с коллективом с сентября 2025 года. За этот период BetBoom Team заняла второе место на FISSURE PLAYGROUND 2 и четвёртое – на PGL Wallachia Season 6. На турнирах серии BLAST Slam IV и DreamLeague Season 27 команда не смогла подняться выше девятого места. Дебют обновлённого ростера под руководством Boolk состоится на FISSURE Universe: Episode 8, который пройдёт с 29 января по 2 февраля 2026 года.