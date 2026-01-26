Скидки
Диски GTA 6 выйдут с задержкой — авторы опасаются утечек по игре

Релиз Grand Theft Auto 6 на физических носителях состоится на три недели позже, чем выход игры в онлайне — об этом сообщают источники издания PPE.

Причиной задержки выхода GTA 6 на дисках стали возможные утечки. Так как диски попадают в магазины раньше официального выхода, некоторые работники получали к ним доступ и сливали геймплей раньше назначенного срока: так было, например, с GTA 5 и The Last of Us 2.

Релиз новой Grand Theft Auto состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series, на ПК выход игры пока не предусмотрен. Новинку уже дважды переносили — изначально обещали выпустить до конца 2025-го, затем – 26 мая 2026-го.

