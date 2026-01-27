Скидки
Последние эпизоды сериала «Фоллаут» выйдут на день раньше

Комментарии

Amazon опубликовала новый постер второго сезона сериала «Фоллаут». Вместе с этим объявили, что премьера двух последних серий состоится 27 января и 3 февраля, а не 28 января и 4 февраля, как было задумано изначально.

Второй сезон «Фоллаут», новый постер

Фото: Amazon Prime Video

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Продолжение высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 97% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.

