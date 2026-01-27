Скидки
Отведите Криса Пратта в большую аптечку

Комментарии

Крис Пратт рассказал историю, связанную с ним и его персонажем, Звёздный Лордом. По словам актёра, его высмеивали на улице из-за того, что Звездный Лорд сделал в фильме «Мстители: Война бесконечности».

То есть фанаты до сих пор могут где-то встретиться со звездой и вспоминать тот самый фрагмент из картины.

На улице ко мне подходили и спрашивали: «Зачем ты это сделал?» А я отвечал: «Я ничего не делал!» Кроме того, если бы Квилл этого не сделал, оба фильма длились бы по 30 минут.

Вернётся ли Крис Пратт к роли Звёздного Лорда, пока вопрос открытый. Возможно, это всё же случится в потенциальных новых «Мстителях».

