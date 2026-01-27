Начались съёмки фильма «Как приручить дракона 2»

Режиссёр фильма «Как приручить дракона 2» Дин ДеБлуа опубликовал фотографию, вместе с которой заявил о старте съёмочного процесса картины.

Фото ДеБлуа с хлопушкой

Фото: Universal Pictures

«Как приручить дракона 2» выступит ремейком одноимённого мультфильма студии DreamWorks. События ленты развернутся спустя пять лет после финала первой части, а одну из важнейших ролей в фильме сыграет мама главного героя. Кто воплотит персонажа на большом экране, пока неизвестно.

К главным ролям в проекте вернулись Мэйсон Темз и Нико Паркер, исполнившие их в первом фильме. Премьера картины состоится 11 июня 2027 года. Первая часть вышла в 2025 году.