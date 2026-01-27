Скидки
Звёзды фильма «На помощь!» объяснили важность оригинальных фильмов ужасов

Звёзды фильма «На помощь!» объяснили важность оригинальных фильмов ужасов
Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен, звёзды нового фильма Сэма Рэйми «На помощь!», рассказали, почему нужно финансировать больше оригинальных фильмов ужасов.

По мнению актёров, необходимо уделять внимание более мелким историям даже не от самых известных режиссёров и сценаристов, поскольку порой среди них могут быть действительно стоящие сюжеты.

Система социальной защиты сводит на нет многие оригинальные идеи… так много историй остаются нереализованными, не получают финансирования, не попадают к талантливым режиссёрам.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. Лента выйдет в мировом прокате уже 30 января.

