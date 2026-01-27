Скидки
Мультфильм «Зверополис 2» вышел в онлайне

Мультфильм «Зверополис 2» вышел в онлайне
С сегодняшнего дня вторая часть мультфильма «Зверополис» доступна в онлайн-кинотеатрах. Картину можно посмотреть на Prime Video, Apple TV и других сервисах.

«Зверополис 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В сиквеле герои выясняют, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

В мировом прокате сборы «Зверополиса 2» превышают $ 1,7 млрд, что делает проект самм их устранить без каких-либо

